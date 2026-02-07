Ancora pioggia e maltempo sull’Italia secondo le previsioni meteo di oggi. Dalla Liguria di Levante fino alla Calabria, il versante tirrenico continua a essere il bersaglio fisso di un flusso atlantico persistente, che da settimane non concede tregua. Una configurazione ormai bloccata, come spiega Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it: “Siamo di fronte a una paralisi barica. La Porta Atlantica è spalancata e invia perturbazioni in serie che scaricano la loro energia sempre sulle regioni esposte a Ovest/Sud-Ovest. È una situazione di monotonia meteo pericolosa, perché non permette ai terreni di asciugarsi”.

Per ritrovare uno scenario simile bisogna tornare indietro di 12 anni, all’inverno 2013-2014, quando l’Italia tirrenica fu colpita da una lunga sequenza di perturbazioni con accumuli record e gravi criticità per fiumi e viabilità. Anche allora l’anticiclone restò assente, lasciando campo libero alle correnti umide oceaniche.

Nelle prossime ore la situazione non cambierà: piogge insistenti tra Toscana e Calabria, con i massimi sul Basso Tirreno. Tra Campania e cosentino tirrenico sono attesi altri 100-150 millimetri di pioggia entro metà della prossima settimana. Una possibile svolta potrebbe arrivare solo dopo San Valentino, con aria artica dalla Finlandia e un ritorno dell’inverno, soprattutto al Nord, ma lo scenario è ancora da confermare.

Le previsioni giorno per giorno

Domenica 8: Nord con poco sole e peggioramento su Piemonte e Liguria; Centro ancora piovoso dal pomeriggio; Sud inizialmente asciutto, peggiora nella notte sul basso Tirreno. Lunedì 9: piogge sparse al Nord e al Centro, maltempo diffuso al Sud. Tendenza: piogge persistenti fino a metà mese, poi possibile svolta fredda.