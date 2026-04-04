Pasqua e Pasquetta dal sapore estivo, ma con un’insidia nascosta: il rapido aumento delle temperature rischia di innescare una fase di forte stress idrogeologico. È questo il quadro delineato dagli esperti per i prossimi giorni, con valori pronti a salire fino a 27-28°C già dalla prossima settimana. A preoccupare non è il maltempo, ormai in ritirata, ma il brusco sbalzo termico. “Le temperature in quota schizzeranno fino a 15°C, causando una repentina perdita di coesione del manto nevoso da poco accumulato. Non assisteremo alla classica e benefica fusione graduale, ma a un rilascio d’acqua massiccio e improvviso”, avverte Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. La neve, trasformandosi rapidamente in una massa pesante e instabile, aumenterà il rischio di valanghe di fondo. Allo stesso tempo, l’acqua di fusione potrebbe mettere sotto pressione fiumi e versanti già saturi, con possibili frane e colate improvvise.

Una situazione che, sottolineano gli esperti, impone la massima attenzione anche con il cielo sereno. Intanto il tempo si stabilizza: già da oggi, sabato 4 aprile, il sole domina su gran parte d’Italia, con gli ultimi disturbi confinati tra bassa Calabria e Sicilia orientale. Le temperature iniziano a superare diffusamente i 20°C. Il picco del bel tempo è atteso tra Pasqua e Pasquetta, quando l’intero Paese sarà interessato da condizioni stabili e soleggiate, venti deboli e mari in attenuazione. Le massime raggiungeranno i 25-26°C, garantendo un Lunedì dell’Angelo ideale per le attività all’aperto. Dopo Pasquetta, l’anticiclone africano rafforzerà ulteriormente la stabilità atmosferica, portando un clima quasi estivo. In pochi giorni si passerà da temperature sotto media a valori superiori anche di 5 gradi: un “ribaltone” termico netto che segna l’ingresso nella piena primavera.

Le previsioni giorno per giorno

Domenica 5 (Pasqua): soleggiato ovunque, clima mite con punte di 25-26°C. Lunedì 6 (Pasquetta): stabile e caldo, qualche nube al Centro ma senza piogge, ideale per attività all’aperto. Martedì 7: anticiclone in rinforzo, cielo sereno e temperature in ulteriore aumento, fino a 27°C. Mercoledì 8: clima quasi estivo, sole diffuso e picchi di 27-28°C soprattutto al Nord e nelle zone interne. Giovedì 9: ancora stabile e molto caldo per il periodo, temperature sopra la media e condizioni pienamente primaverili.