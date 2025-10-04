Un rapido passaggio perturbato e, subito dopo, la tipica “ottobrata” con sole e clima mite: così si presenta il quadro meteorologico di questo inizio ottobre. Oggi, sabato 4 ottobre 2025, l’Italia è interessata da condizioni generalmente stabili, ma già dalla notte si attende un peggioramento per l’arrivo di una perturbazione atlantica. Secondo gli esperti de iLMeteo.it, le piogge più intense colpiranno inizialmente il Nord, in particolare Liguria di Levante, Lombardia orientale, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna. Sulle Alpi Giulie e Carniche tornerà anche la neve, con fiocchi attorno ai 2000 metri. Domenica, invece, i fenomeni si estenderanno al Centro e in parte al Sud, con rovesci e temporali anche forti su Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania e Calabria. Il tutto sarà accompagnato da venti sostenuti, con raffiche più intense lungo le coste e sui rilievi. Passata questa fase instabile, l’anticiclone di matrice mista azzorriana e africana si rafforzerà sull’Europa centro-occidentale e sul Mediterraneo, regalando giornate serene, clima asciutto e temperature in deciso aumento. Ecco l’“ottobrata”, con valori termici che la prossima settimana potranno raggiungere i 24-25°C in città come Roma, Napoli e Palermo.

Le previsioni giorno per giorno

Domenica 5: piogge diffuse al Centro-Sud, instabile al Nordest. Lunedì 6: tempo in miglioramento ovunque, ultimi piovaschi in Calabria e Sicilia. Da martedì 7 in poi: anticiclone in rinforzo, tanto sole e temperature in rialzo.