Pioggia in arrivo nella serata di oggi al Centro-Nord, e neve sulle regioni settentrionali a causa di un flusso ininterrotto di correnti umide proveniente dall’oceano Atlantico, mentre al Sud le temperature resteranno miti. Lo indicano le previsioni di Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. “L’Italia si appresta a vivere una fase meteorologica di estrema dinamicità a causa della cosiddetta ‘Porta Atlantica’, che rimarrà letteralmente spalancata per l’intera settimana”, si legge nella nota. Di conseguenza, “un flusso ininterrotto di correnti umide e instabili di origine atlantica punterà dritto verso il Mediterraneo, trasportando una serie di sistemi perturbati in rapida successione”.

La situazione meteorologica nel dettaglio

È quindi attesa una fase instabile tra lunedì sera, martedì e mercoledì, con piogge abbondanti sulle regioni del Centro-Nord, particolarmente su Liguria, Alta Toscana e Triveneto. Al Nord-Ovest si prevedono nevicate fino in pianura, che potrebbero raggiungere Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Sulle Alpi si attendono nevicate importanti, con accumuli che sopra i 1.500 metri. Nel Sud è invece atteso “un forte rialzo termico temporaneo” perché “i venti meridionali, carichi di umidità ma decisamente più caldi, faranno impennare le temperature portando un clima quasi primaverile per qualche giorno”.

Martedì 3: al Nord pioggia e neve al Nordest, migliora altrove; al Centro piogge in Toscana, Umbria e Lazio; al Sud poco nuvoloso. Mercoledì 4: al Nord piogge sparse, specie su Lombardia e Nordest; al Centro piogge e rovesci diffusi: al Sud instabile, alto rischio temporali.