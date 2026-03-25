Chiara Mocchi, docente appassionata, accoltellata a scuola; studenti, genitori e colleghi ricordano il suo impegno e la sua dedizione.

Chiara Mocchi, 57 anni, è un’insegnante di francese profondamente appassionata della lingua e della cultura romanza. Dopo diversi anni come lettrice presso la facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Bergamo, ha deciso di dedicarsi all’insegnamento nelle scuole medie. La docente è nota non solo per la sua preparazione, ma anche per il rapporto speciale che instaurava con gli studenti. Per condividere la sua passione, Mocchi ha creato un canale YouTube dove registrava lezioni e documentava le iniziative scolastiche. Tra queste, spiccava l’Expolangue Française, una piccola mostra organizzata per la settimana internazionale della lingua francese, che presentava città francofone, personaggi storici e lavoretti realizzati dagli studenti. Nei suoi video, spesso commoventi, la professoressa leggeva lettere e messaggi ricevuti dai ragazzi, dichiarando con orgoglio: “Onorata, ecco come mi sento dopo aver ricevuto questo messaggio”.

L’aggressione e le prime reazioni

La tragedia ha colpito la comunità scolastica di Trescore Balneario quando Mocchi è stata accoltellata all’interno della sua scuola. Subito dopo l’accaduto, i carabinieri di Bergamo e la polizia locale di Seriate hanno gestito la situazione, permettendo ai genitori dei compagni del 13enne autore dell’aggressione di accedere all’istituto. Gli studenti della 3 A sono stati accompagnati in classe e seguiti dalla psicologa dell’istituto, poiché sotto shock per l’accaduto. La notizia ha rapidamente fatto il giro della comunità, suscitando preoccupazione e dolore tra genitori, colleghi e studenti.

L’affetto della comunità

Nel piazzale della scuola, i genitori non hanno nascosto il loro sgomento. Molti hanno ricordato Mocchi come “un’insegnante bravissima, gentile e preparata, amata da tutti”. Una madre ha sottolineato l’eccellente preparazione in francese che gli studenti ricevono grazie a lei, auspicando una pronta guarigione. L’impegno della docente era apprezzato non solo dai ragazzi, ma anche dai colleghi e dai genitori, che hanno espresso solidarietà e vicinanza alla famiglia.