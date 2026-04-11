“Chi è cristiano non sta mai dalla parte di chi ieri impugnava la spada e oggi lancia le bombe”. Questo il monito che arriva da Papa Leone XIV ai vescovi di Baghdad, durante l’incontro di ieri mattina in Vaticano. “Siete segni di speranza in un mondo segnato da violenze assurde e disumane, che mosse dall’avidità e dall’odio, dilagano con ferocia proprio nelle terre che hanno visto sorgere la salvezza”, “profanate dalla blasfemia della guerra e dalla brutalità degli affari, senza riguardo per la vita della gente, ritenuta al massimo effetto collaterale dei propri interessi. Ma nessun interesse può valere la vita dei più deboli”, ha aggiunto il pontefice. Poi ancora: “Aiutateci a proclamare chiaramente che Dio non benedice alcun conflitto”.