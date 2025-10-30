Erano in 11 in pochi metri quadrati che dormivano su materassi affittati ognuno a 300 euro al mese, in una cascina del Lodigiano. È quanto hanno trovato i carabinieri e la polizia locale di Paullo a Conterico, frazione del paese a sud di Milano.

Anche una giovane donna con un bambino di 11 mesi

I locali erano diventati un dormitorio abusivo e tra gli occupanti, tutti stranieri irregolari in Italia, c’era anche una donna di 21 anni con un bambino di 11 mesi, ora affidati entrambi ai servizi sociali e due ricercati poi arrestati e portati in carcere a Lodi. Il proprietario dell’immobile rurale è stato convocato in caserma.