Chiara Ferragni pubblica una foto su Instagram in cui appare davanti ad un muro con il pollice all’insù, Dietro di lei la scritta “Meloni dux fascista”. L’immagine è stata scattata a Roma e poco dopo è stata rimossa. L’imprenditrice digitale ha deciso di autocensurarsi dopo un ripensamento o si è trattato di una semplice svista?

La Ferragni che da poco è stata prosciolta dall’accusa di truffa aggravata per la vicenda del pandoro Baiocco e le uova di Pasqua Dolci preziosi, ha da sempre non visto di buon occhio il Governo Meloni. L’imprenditrice digitale, già nell’agosto del 2022 si scagliò contro Fratelli d’Italia per il diritto all’aborto nelle Marche.