Stava facendo una passeggiata con il suo cane ad Arezzo. A un certo punto avrebbe chiesto al conducente della macchina che si è trovato davanti di rallentare. Quest’ultimo avrebbe invece premuto l’acceleratore, investendo l’animale, morto sul colpo. A raccontare quanto accaduto è Leonardo Magi, che dal suo profilo social ha denunciato l’episodio chiedendo aiuto per identificare il pirata della strada. L’episodio è stato segnalato in Questura, indaga la polizia.

Choco, questo il nome del meticcio di 14 anni, era stato adottato dall’uomo quattro anni fa e oggi non c’è più. “Ho visto una jeep, vecchio modello, che stava arrivando a velocità sostenuta, gli ho fatto cenno di rallentare così come altri passanti”. L’altro ha fatto il contrario: ha premuto il piede sull’acceleratore.”Choco è morto tra le mie braccia, ha scodinzolato l’ultima volta poi ha chiuso gli occhi”, ha racconta a Tgcom24 Leonardo. “Domani andrò a sporgere querela in questura, mi batterò per Choco. In suo nome voglio fondare una fondazione per tutelare gli animali uccisi dai pirati della strada”, ha aggiunto.