Una donna neozelandese di 27 anni è stata arrestata dopo aver viaggiato su un autobus con una bambina di due anni chiusa nel bagaglio, è accusata di maltrattamenti e abbandono di minore.

Una valigia si muoveva durante la fermata programmata

La polizia è stata chiamata in una stazione degli autobus a Kaiwaka, 100 chilometri a nord di Auckland, dopo che l’autista del mezzo si è preoccupato per una valigia che si muoveva durante una fermata programmata.

“Quando l’autista ha aperto la valigia, ha trovato la bambina di due anni”, ha detto un agente. “La bambina era molto accaldata, ma per il resto sembrava fisicamente illesa”.

Il bagaglio era stato riposto in un compartimento separato. La polizia ha reso noto che la piccola è stata portata in ospedale per accertamenti.