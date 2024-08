Ciclista muore in strada a Vicopisano: un bus lo ha fatto cadere a terra e lo ha travolto

Un ciclista è morto dopo essere stato travolto da un autobus.

L’incidente è avvenuto verso le 9 di ieri, lunedì 19 agosto, a Vicopisano in provincia di Pisa: la vittima è Alessia Cerullo, un uomo di 37 anni di Bientina. La dinamica dell’incidente è tuttora al vaglio delle forze dell’ordine. A quanto pare, il ciclista sarebbe stato travolto in prossimità di una curva da un bus che gli avrebbe stretto la traiettoria alla sua destra. Il 37enne è caduto a terra finendo sotto le ruote del pullman. Inutili i soccorsi del personale del 118 che non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Chi era Alessio Cerullo, il 37enne travolto dal bus

Alessio Cerullo lavorava per Acque, il gestore idrico del Basso Valdarno. Era in compagnia di altri due amici che si sono salvati e che sono rimasti sotto choc, insieme al conducente del bus, per l’accaduto. Cerullo era un ciclista amatoriale e i suoi social sono pieni di fotografie da lui postate durante le sue gare ciclistiche e che documentavano la sua grande passione per questo sport. Aveva anche partecipato a corse ufficiali amatoriali, con ottimi piazzamenti. Nel 2023 aveva dovuto rallentare la sua attività sportiva a causa di un brutto infortunio. Lutto e cordoglio sono stati espressi dalle comunità di Bientina e di Vicopisano.