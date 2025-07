All’alba di lunedì, intorno alle 5, diversi spari hanno squarciato il silenzio in via Libero Leonardi, zona Cinecittà Est, a Roma. I colpi di pistola sono stati esplosi in un parcheggio tra i palazzi, dove un uomo di nazionalità straniera è stato ferito. La dinamica fa pensare a un possibile regolamento di conti.

A dare l’allarme sono stati alcuni residenti, svegliati dai colpi e dalle urla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Roma Casilina e del Nucleo radiomobile, che hanno rinvenuto bossoli e tracce di sangue. Secondo testimoni, dopo essere stato colpito, l’uomo è stato soccorso da due persone che lo hanno caricato su un’auto e lasciato davanti al pronto soccorso del Policlinico Casilino, dove è stato ricoverato: non è in pericolo di vita.

I carabinieri della sezione rilievi hanno effettuato un sopralluogo nella zona. Le indagini sono in corso per chiarire il movente e accertare eventuali legami con ambienti criminali locali. Acquisite anche le immagini delle telecamere di sorveglianza.