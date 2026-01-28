È morta Luciana Cat Berro, la pensionata di 65 anni ricoverata in condizioni disperate all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino dopo essere stata colpita alla testa dal figlio con una pistola sparachiodi. Il decesso è avvenuto nella serata di ieri, a distanza di alcuni giorni dall’aggressione avvenuta nella notte tra sabato 24 e domenica 25 gennaio nella cascina di famiglia in strada Torino 90, a Caselle, dove la donna viveva con il figlio.

Il 40enne, Paolo Ferri, è stato arrestato e ora l’accusa nei suoi confronti diventerà di omicidio. Durante l’udienza di convalida dell’arresto, lunedì mattina, l’uomo avrebbe detto soltanto “Mi dispiace”, per poi avvalersi della facoltà di non rispondere, d’accordo con il suo avvocato Ilenia Caratozzolo.

Il giudice ha convalidato l’arresto disponendo la custodia nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino. Poco prima dell’aggressione, Ferri aveva inviato un messaggio vocale a un amico: “Mi distruggono. L’altro giorno mi sono sfogato con un’amica di mia mamma ed è andata a riportargli tutto, gli ha detto ‘ammazzo mia madre e mia sorella’”. Dopo aver sparato, aveva chiamato il 112: “Venite, le ho sparato: non ce la facevo più”.