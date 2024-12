Una donna di 43 anni, straniera, è rimasta gravemente ferita a Napoli, dopo essere stata colpita da una piastra metallica caduta da un secondo piano di un palazzo. L’incidente è avvenuto in piazza Garibaldi, e le indagini sono ancora in corso per determinare se si sia trattato di un incidente o di un atto intenzionale.

L’incidente e il soccorso alla vittima

La donna è stata colpita dall’oggetto mentre si trovava sulla strada. Sebbene fosse cosciente, le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto che è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Cardarelli. Attualmente è ricoverata in prognosi riservata. Immediatamente, la Polizia locale di Napoli è intervenuta per mettere in sicurezza l’area e per prestare soccorso alla vittima. Inoltre, è stato avviato un lavoro investigativo per ricostruire con precisione l’accaduto.

Il sequestro dell’oggetto

Gli agenti della Polizia locale hanno sequestrato la piastra metallica, mettendola a disposizione dell’Autorità giudiziaria per gli accertamenti tecnici necessari. Gli investigatori hanno iniziato a raccogliere informazioni vitali, identificando i proprietari e i gestori delle attività commerciali presenti nell’edificio da cui è caduta la piastra, così come i residenti. Grazie al supporto della centrale operativa della Polizia locale, sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, tra piazza Garibaldi e via Milano, per aiutare a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Il testimone e le indagini

Un testimone oculare ha riferito di aver visto una persona sul balcone da cui è caduta la piastra metallica. Le informazioni fornite dal testimone sono risultate utili per far avanzare le indagini. Secondo le prime informazioni, gli investigatori starebbero esaminando la posizione di una cittadina ucraina, la cui responsabilità potrebbe essere coinvolta, anche se al momento la sua posizione è ancora sotto esame dalle autorità competenti.