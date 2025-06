Lo zenzero non smette di stupire. Oltre ad essere un potente antinfiammatorio naturale e un rimedio efficace contro nausea e raffreddore, ora uno studio scientifico giapponese ha scoperto che una varietà aromatica di zenzero, la Kaempferia galanga (nota in Indonesia come kencur), è in grado di interferire con la crescita delle cellule tumorali.

Il segreto risiede in una molecola chiamata etil p-metossicinnamato (EMC), presente nel rizoma di questa pianta. Gli scienziati hanno scoperto che questo composto blocca la sintesi degli acidi grassi, un processo vitale per le cellule tumorali perché da esso ottengono l’ATP, ovvero l’energia che le fa crescere e moltiplicare.

n poche parole? Lo zenzero aromatico toglie il “carburante” alle cellule tumorali, impedendo loro di espandersi.

Questa scoperta è particolarmente interessante perché mette in discussione una teoria ben nota in oncologia, il cosiddetto effetto Warburg, secondo cui i tumori ricavano energia soprattutto dalla glicolisi. Il nuovo studio, invece, dimostra che per alcuni tipi di cellule tumorali la produzione di ATP dipende molto di più dai grassi.

Anche se siamo lontani da una cura miracolosa, questa ricerca apre scenari affascinanti: potrebbe portare a nuovi bersagli terapeutici e ad approcci alternativi per rallentare la crescita del cancro.

Attenzione, però: lo zenzero — per quanto promettente — non è un farmaco né può sostituire le terapie oncologiche convenzionali. Ma la scienza ha appena fatto un passo in più per capire come sfruttare il potenziale di alcune piante medicinali nella prevenzione e nel supporto ai trattamenti.

Consiglio del giorno: integrare lo zenzero fresco nella dieta può essere un’ottima abitudine, non solo per il suo gusto speziato ma anche per i suoi effetti antiossidanti e antinfiammatori.