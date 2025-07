Doveva essere un semplice passatempo estivo, invece si è trasformato in un dramma irreparabile. Riccardo, 17 anni, ha perso la vita sulla spiaggia di Montalto di Castro, nel viterbese, soffocato all’interno di un tunnel di sabbia che lui stesso aveva scavato. Il ragazzo si trovava in vacanza con la famiglia in un campeggio vicino al mare, e aveva deciso di costruire un tunnel sabbioso sulla spiaggia libera adiacente, insieme ai suoi fratellini di 3 e 8 anni.

Mentre i fratellini si allontanavano, Riccardo è rimasto solo e ha tentato di attraversare la galleria appena realizzata. È stato in quel momento che la sabbia ha ceduto, seppellendolo senza lasciargli via di scampo. Nessuno ha udito grida, nessun allarme: solo un silenzioso e improvviso crollo.

Il racconto dei testimoni

Secondo le testimonianze raccolte da ViterboToday, un bagnante ha spiegato: “Aveva costruito un tunnel. Avrebbe voluto entrare da una parte e uscire dall’altra ma nel passare, quando si è trovato al centro, è crollato tutto e la buca si è completamente coperta. Non si vedeva più assolutamente nulla, ci si sarebbe potuti camminare anche sopra senza accorgersi di niente”. Un’altra voce presente sul posto ha sottolineato quanto sia pericolosa la sabbia in queste situazioni: “La sabbia quando ti si chiude addosso è pesantissima. Non lascia passare nemmeno un po’ di ossigeno e non è facile estrarne le persone perché tende a franare. Pochi minuti e si muore soffocati”.

I soccorsi e l’inchiesta

La famiglia si è accorta dell’assenza del ragazzo solo più tardi. Il padre, che stava dormendo su un lettino nel campeggio, si è svegliato e non vedendolo, ha iniziato a cercarlo. Sono stati i due fratellini a condurlo sul luogo dove avevano scavato. A quel punto, con l’aiuto dei bagnanti, ha iniziato a scavare. Dopo circa 40 interminabili minuti, il corpo di Riccardo è stato ritrovato sotto circa un metro e mezzo di sabbia, in località Le Casalette, nei pressi del camping California. I soccorsi sono stati tempestivi: è intervenuta anche un’eliambulanza, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Sul posto sono arrivati i carabinieri e la polizia locale, che ora stanno conducendo gli accertamenti sull’accaduto.