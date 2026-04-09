Un uomo di 35 anni ha attraversato completamente nudo il centro di Brugherio nel tardo pomeriggio di martedì 7 aprile, per poi rifugiarsi all’interno della chiesa di San Bartolomeo durante la messa, dove è stato fermato dalle forze dell’ordine e trasportato in ospedale.

L’episodio si è verificato poco dopo le 18, quando il 35enne è apparso improvvisamente in via De Gasperi, proseguendo a passo sostenuto verso piazza Roma, senza pronunciare alcuna parola. La scena ha attirato l’attenzione di numerosi passanti, rimasti inizialmente increduli: alcuni hanno provato a seguirlo, altri hanno ripreso tutto con i telefoni, mentre partivano le chiamate alla polizia locale.

All’arrivo della prima pattuglia, l’uomo ha tentato di allontanarsi, dirigendosi verso la chiesa dove era in corso la funzione religiosa. Lì è stato bloccato dagli agenti con l’ausilio dei carabinieri, tra lo sconcerto dei fedeli. Dopo un momento di smarrimento, la celebrazione è ripresa regolarmente.

Il 35enne è stato poi affidato ai sanitari del 118 e accompagnato in ambulanza all’ospedale San Gerardo di Monza per accertamenti.