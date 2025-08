I 150 euro di una mancata riparazione, la piccola Ritaj Lahmar poteva salvarsi, quella maledetta altalena non avrebbe dovuto rappresentare un pericolo mortale. Le conclusioni sulle indagini per la morte assurda della bambina di 6 anni nel parco giochi di Villongo indicano delle responsabilità precise.

Indagato anche il sindaco

Il Corriere della Sera riferisce che per la morte della bambina sono indagati il sindaco di Villongo, Francesco Micheli (34), il suo ex assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Vigani (65) e i tre funzionari che, dal 2022, si sono alternati alla guida dell’ufficio tecnico: Santina Crevena (61), Alfredo Zappella (59) e il segreario comunale Nunzio Pantò (59).

Chi avrebbe dovuto assicurarsi che l’altalena, specie dopo varie segnalazioni giunte in Comune, funzionasse in perfetta sicurezza? Su Leggo, le conclusioni della chiusura dell’inchiesta avviata dalla pm Letizia Alonso.

“Lei è caduta, ma l’altalena ha continuato la sua corsa e la pedana in ferro ha colpito in testa la piccola, che è morta sul colpo. Con quei 150 euro si sarebbe evitata un’oscillazione di 90 gradi, quel giorno, e forse la bimba non avrebbe perso l’equilibrio”.