L’obesità infantile rappresenta oggi una delle principali sfide per la salute pubblica a livello mondiale. Non si tratta soltanto di un eccesso di peso, ma di una condizione complessa che coinvolge metabolismo, sistema cardiovascolare, fegato e benessere psicologico. In occasione della Giornata mondiale della salute, la Fondazione Aletheia ha pubblicato un focus per sensibilizzare sull’importanza di una corretta alimentazione fin dall’infanzia.

I dati mostrano una crescita preoccupante: circa il 21% dei bambini tra i 5 e i 14 anni nel mondo è in sovrappeso o obeso, pari a 288 milioni di individui. Negli ultimi vent’anni, la percentuale di obesità è più che raddoppiata. Anche in Europa la situazione è critica, con circa un bambino su quattro tra i 7 e i 9 anni in eccesso di peso. In Italia, il fenomeno riguarda quasi il 30% dei più piccoli, includendo anche i casi di obesità grave.

Alimentazione scorretta e rischi per la salute

Secondo il rapporto, esiste un legame diretto tra cattive abitudini alimentari e peggioramento della salute nei bambini. Il consumo frequente di cibi ultra-processati è associato a un aumento dell’indice di massa corporea, della massa grassa e della circonferenza vita, oltre a livelli alterati di glicemia e colesterolo.

Anche le bevande zuccherate e gli energy drink rappresentano un rischio significativo. Le prime favoriscono lo sviluppo di obesità, insulino-resistenza e problemi epatici, mentre i secondi possono causare disturbi del sonno, ansia, tachicardia e difficoltà cognitive. Inoltre, una dieta squilibrata può influenzare negativamente il sistema immunitario e il microbioma, aumentando il rischio di allergie e asma.

Prevenzione e ruolo dell’educazione

Per contrastare questa tendenza, gli esperti sottolineano l’importanza della prevenzione attraverso l’educazione alimentare e stili di vita sani. L’adozione della dieta mediterranea, ad esempio, è associata a migliori parametri cardiometabolici e a un minor rischio di malattie croniche.

Accanto all’alimentazione, anche l’attività fisica gioca un ruolo fondamentale: i bambini meno sedentari mostrano condizioni di salute migliori. Ridurre il tempo trascorso davanti agli schermi e promuovere il movimento quotidiano sono quindi azioni chiave.

Come sottolineato dal pediatra Alberto Villani, investire nella salute dei bambini significa costruire il loro futuro. Garantire un’alimentazione sana fin dai primi anni di vita è essenziale per prevenire patologie e migliorare la qualità della vita delle nuove generazioni.