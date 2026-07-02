Marco Pennisi, un uomo di 62 anni, è stato ucciso a coltellate da Isabella Di Mattia, la sua compagna 33enne dell’uomo. Il delitto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 1 luglio, al termine di un violento litigio. I due vivevano in via Giolitti: il 62enne era stato trovato a terra in una pozza di sangue da suo cugino dopo che una coppia di condomini aveva sentito urlare dalla casa.

Isabella Di Mattia arrestata per aver ucciso il compagno: “Mi sono difesa”

I sospetti della Polizia si erano incentrati da subito sulla donna che è stata portata in Commissariato per essere interrogata, prima di essere arrestata e trasferita nel carcere di Pesaro. Davanti agli inquirenti, la donna ha ammesso di aver ferito il compagno con un coltello, ed ha sostenuto di essersi difesa dall’aggressione dell’uomo, pluripregiudicato, che aveva atteggiamenti prevaricatori e violenti. Quando gli agenti del locale Commissariato erano intervenuti, dopo una segnalazione giunta ieri intorno alle 18.35, la 33enne, che ha a suo carico anch’essa numerosi precedenti di polizia, era all’interno dell’appartamento in evidente stato confusionale. In suo possesso aveva il coltello intriso di sangue compatibile con le ferite inferte alla vittima. L’arma è stata sequestrata.

La coppia era conosciuta per frequenti contrasti probabilmente conseguenti l’abuso di alcol e stupefacenti. Assistita dal proprio legale, la 33enne è stata sottoposta a fermo di indiziato di delitto di omicidio.