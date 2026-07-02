“A tutti chiedo di pregare per me. Anche io sono malato, spero di farcela”. A dirlo pubblicamente e con la voce rotta dall’emozione davanti alla basilica gremita per la ricorrenza della festività della Madonna delle Grazie, è Clemente Mastella. Il sindaco di Benevento ha parlato nel giorno dedicato alle celebrazioni per la patrona del Sannio organizzate dal neo arcivescovo Michele Autuoro.

La dichiarazione di Mastella ha “gelato” i tanti fedeli presenti nella basilica. Così dopo qualche attimo di silenzio è scoppiato un applauso di incoraggiamento.