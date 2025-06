In Marocco è in corso una campagna per “ripulire” le strade dai cani randagi in vista della Coppa del Mondo del 2030. A lanciare l’allarme è un articolo della CNN, che cita una fonte locale che vuole rimanere anonima per paura di ritorsioni da parte delle autorità. “Mentre andavo a scuola, incontravo pozze di sangue per strada”, racconta una diciannovenne della città di Ifrane.

“Individui armati di fucili escono per strada, spesso di notte e sparano ai cani”, ha dichiarato all’emittente televisiva statunitense Les Ward, capo della International Animal Welfare Protection Coalition (IAWPC). “Altri vengono radunati e portati nei dispensari comunali dove vengono avvelenati. Semplicemente spariscono”.

Omar Jaïd, presidente del Consiglio Provinciale del Turismo di Ifrane, ha dichiarato alla CNN che la città ha “iniziato a ripulire le strade dai cani randagi, nell’ambito dei preparativi per la Coppa del Mondo FIFA 2030”. Ifrane si trova a circa 64 chilometri dallo Stadio di Fez, una delle sedi proposte per il torneo, che dovrebbe ospitare una moltitudine di squadre nazionali di calcio insieme a migliaia di visitatori.

I cani randagi “un rischio per la sicurezza pubblica”

“I cani randagi rappresentano un grave rischio per la salute pubblica, soprattutto perché portatori di rabbia“, ha dichiarato Mohammed Roudani, responsabile della Divisione Salute Pubblica e Spazi Verdi del Ministero dell’Interno marocchino. “Ogni anno circa 100.000 persone vengono morse, il 40% delle quali bambini sotto i 15 anni”. “Stiamo collaborando con le autorità locali per implementarlo nel rispetto degli standard di benessere animale”, ha affermato Roudani.