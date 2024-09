Contadini uccidono 2 donne e le danno in pasto ai maiali: volevano rubare merce scaduta. Tre contadini, tra cui un adolescente, sono stati arrestati in Sudafrica dopo che le autorità locali avrebbero trovato i corpi in decomposizione di due donne in un porcile in una fattoria di proprietà di uno dei sospettati.

I corpi di Maria Makgato, 47 anni, e Lucia Ndlovu, 34 anni, sono stati trovati in una fattoria nella provincia sudafricana di Limpopo, secondo The Associated Press e le emittenti locali TimesLive e DispatchLive, riporta Samira Asma Sadeque su People.

Contadini arrestati

Il proprietario della fattoria Zachariah Olivier, 60 anni, insieme ad Adriaan De Wet, 19 anni, e William Musora, 45 anni, sono stati arrestati in relazione alla morte delle due donne, trovate morte in una fattoria di proprietà di Zachariah Olivier.

Tutti loro devono rispondere di due capi d’imputazione per omicidio, un capo d’imputazione per tentato omicidio e un capo d’imputazione per possesso di arma da fuoco senza licenza.

La stazione radio locale Jacaranda FM , insieme a TimesLive e Associated Press, citando le autorità, riferiscono che i decessi sono avvenuti ad agosto.

Sebbene le date esatte non siano chiare, TimesLive riferisce che le due donne sono state dichiarate scomparse il 17 agosto e News24 riferisce che sarebbero state uccise quello stesso giorno, ma una cronologia più precisa degli eventi non è stata immediatamente chiarita.

Le donne volevano rubare prodotti scaduti

Secondo l’accusa le vittime si sono introdotte abusivamente nella fattoria di Olivier dopo che un camion di un’azienda casearia aveva scaricato prodotti potenzialmente scaduti sul posto. Le donne avrebbero cercato di recuperare la merce, secondo le autorità.

Makgato e Ndlovu sarebbero state colpite e uccise ma un uomo che era con loro è sopravvissuto ed è scappato, urlando e chiedendo aiuto.

Secondo l’Associated Press, dopo che l’uomo ha avvisato la polizia, i corpi in decomposizione delle donne sono stati trovati nel porcile.

“Entrambe le donne hanno riportato ferite da arma da fuoco e un uomo straniero di 47 anni, che era con loro, è stato anch’egli colpito e ricoverato in ospedale. Le indagini della polizia sono in corso”, ha affermato il portavoce della polizia di Limpopo Brig Hlulani Mashaba, secondo TimesLive.

Secondo quanto riportato dall’Associated Press, da Jacaranda FM e dall’emittente locale News24, le autorità avrebbero dichiarato che i resti delle vittime sarebbero stati dati in pasto ai maiali. “Ricordate che le vittime sono state uccise mentre cercavano cibo”, ha detto ai media Sindisiwe Chikunga, Ministro per le donne, i giovani e le persone con disabilità, tramite Jacaranda FM.

