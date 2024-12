È stata la contraerea russa che lo ha preso per un drone ucraino, e non uno stormo di uccelli, ad abbattere l’aereo con 72 persone a bordo in volo dall’Azerbaigian alla Russia, schiantatosi vicino alla città di Aktau in Kazakistan il giorno di Natale, provocando la morte di 45 fra passeggeri e equipaggio.

Il Mirror è perentorio. Si sono accumulate le prove, scrive, che le difese aeree russe hanno colpito l’aereo passeggeri della Azerbaijan Airlines.

È probabile che il jet Embraer sia stato erroneamente identificato come un presunto drone ucraino da un missile terra-aria Pantsir-S1 lanciato dal distretto di Naursky in Cecenia. Gli evidenti danni causati dalle schegge all’aereo, visibili sulla parte posteriore intatta del velivolo distrutto ad Aktau, in Kazakistan, sono coerenti con un simile impatto.

Contraerea non uccelli

Lo stesso vale per i resoconti dei passeggeri sopravvissuti che hanno parlato di un’esplosione avvenuta all’esterno dell’aereo. In quel momento l’aereo stava cercando di atterrare come previsto a Grozny, in Cecenia, di cui è il capoluogo, una regione russa guidata dal signore della guerra di Vladimir Putin, Ramzan Kadyrov, che nelle ultime settimane è stata oggetto di regolari attacchi da parte dell’Ucraina.

Si sospetta che siano le forze di Kadyrov ad aver sparato un Pantsir-S1 contro l’aereo. Una versione parziale del testo delle presunte comunicazioni tra i piloti e il controllo del traffico aereo indica un evento catastrofico che l’equipaggio aveva ipotizzato – ora a quanto pare erroneamente – essere stato una collisione con uno stormo di uccelli.

Nel tentativo di controllare l’aereo con 67 persone a bordo, i piloti si dirigono verso diversi aeroporti in tre paesi: Russia, Azerbaigian e Kazakistan. Alle 8:12, l’equipaggio ha segnalato “entrambi i GPS persi” sull’Embraer E190AR e ha chiesto aiuto per il “vectoring” per tornare all’aeroporto di decollo di Baku, evidentemente dopo l’improvvisa chiusura dell’aeroporto di Grozny.

Alle 8:16 uno dei piloti ha dichiarato: “Abbiamo un guasto ai comandi, un impatto con un uccello nella cabina di pilotaggio. Impatto di uccelli nella cabina di pilotaggio (inudibile)…” Risposta del controllo a terra: “AXY8243 Ho capito, di che tipo di aiuto hai bisogno?”

Il capitano ha dichiarato di voler tornare al suo aeroporto di origine, Baku. Ma alle 8:17, il pilota annunciò che si stava dirigendo “a Mineralnye Vody”, un aeroporto nella Russia meridionale.

Il controllo a terra gli ordinò di “eseguire l’orbita sinistra”, ma la cabina di pilotaggio rispose: “Non posso eseguire, ho perso il controllo”. Alle 8:19 uno dei piloti afferma: “Non riesco a mantenere 150, abbiamo alta pressione in cabina”.

Le voci dalla cabina di comando

Risposta del controllo a terra: “AXY8243 ti ha capito”. Un minuto dopo, alle 8:20, l’orario di arrivo previsto del volo, il pilota dice: “Via di 360 gradi, il mio aereo sta perdendo il controllo”.

Alle 8:21, secondo la trascrizione trapelata, l’equipaggio decide invece di dirigersi verso Makhachkala, un aeroporto russo sul Mar Caspio. Alle 8:22, l’equipaggio riferisce: “Ora l’impianto idraulico è guasto”.

Due minuti dopo, il pilota sembra negare di aver dichiarato una “difficoltà” a bordo e comunica al controllo di terra: “L’aereo è in ordine”. Ma in questo caso il controllore del traffico aereo non riesce a sentire correttamente l’equipaggio.

“È molto difficile sentirti… Dimmi la tua altitudine.” L’aereo è poi scomparso dai radar per 37 minuti prima di riapparire mentre cercava di atterrare ad Aktau.

Il canale Telegram russo VChK-OGPU, vicino ai servizi di sicurezza, ha affermato che le squadre di difesa aerea fedeli al leader ceceno Kadyrov nel distretto di Naursky hanno probabilmente attaccato l’aereo. “Il pilota ha scambiato il forte colpo subito dall’aereo per una collisione con uno stormo di uccelli”. Ha detto il canale.

“In realtà, i danni indicano che, molto probabilmente, un missile sparato dai sistemi di difesa aerea è esploso vicino all’aereo. Secondo i materiali da noi ottenuti, quello stesso attacco è avvenuto a circa 18 chilometri [11 miglia] a nord, nord-ovest dell’aeroporto di Grozny, sopra il distretto di Naursky ad un’altitudine di 2.400 metri [7.875 piedi]”.

Il canale ha riferito: “Secondo le informazioni provenienti da fonti aperte, in questa zona si trovano diverse unità militari, tra cui quelle dotate di sistemi di difesa aerea… È noto che dopo i recenti attacchi UAV [ucraini], diversi Pantsir sono stati schierati anche in Cecenia”.

Oggi è stato riferito che il Kazakistan ha rifiutato alla Russia il permesso di partecipare alle indagini sull’incidente. Anche l’Azerbaigian è stato respinto.

Il giornale ha chiarito che “tracce di danni causati dalle schegge sono visibili sulla fusoliera e sullo stabilizzatore verticale (chiglia)” del jet. In Russia la chiusura degli aeroporti a causa di minacce di droni o missili viene chiamata “piano a tappeto”.

“Tutti sono passati alla modalità che può essere descritta come ‘Lavora secondo le istruzioni’. Le istruzioni non dicono di accendere il cervello.

L’agenzia di stampa ha affermato: “I propagandisti russi stanno cercando di diffondere la versione secondo cui l’aereo si è scontrato con un drone ucraino”. Ma questo è poco plausibile.

Una collisione con un UAV d’attacco non avrebbe lasciato fori da schegge in un aereo di linea civile, ma avrebbe causato la distruzione e la caduta dell’aereo subito dopo l’impatto. I droni non esplodono vicino al bersaglio, ma all’impatto con esso.”

Kadyrov non ha ancora parlato del terribile incidente aereo in cui sono sopravvissuti 29 persone. Suo nipote Khamzat Kadyrov, segretario del Consiglio di sicurezza ceceno, ha scritto su Instagram che “tutto è stato abbattuto” e ha pubblicato un video in cui si vede un drone esplodere.

Un videomessaggio registrato da un passeggero spaventato e inviato alla moglie durante un incidente aereo ha rivelato il terrore che regnava all’interno del velivolo incidentato. Lo pubblia il giornale tedesco Bild.

Nelle riprese telefoniche i passeggeri sembrano sapere che l’aereo sta precipitando: alcuni sono sentiti pregare, mentre altri sono visti in preda al panico. Si possono vedere maschere di ossigeno appese sopra i sedili e uomini in piedi nel corridoio.

La clip mostra anche una parte dell’interno dell’aereo che pende e un giubbotto salvagente giallo sgonfio che viene lanciato su un’altra sedia. Il filmato si conclude con detriti ovunque, dopo quello che sembra essere stato un atterraggio di fortuna. Un uomo sta cercando di scappare attraverso una finestra rotta e aperta, mentre gli altri sembrano incastrati nei loro sedili.

Anche se l’articolo del Guardian ha un attacco più cauto (Russia e Kazakistan hanno cercato di moderare le speculazioni sulla causa dell’incidente aereo della Azerbaijan Airlines, con il Cremlino che invita la popolazione ad attendere i risultati delle indagini), la conclusione cui porta il giornale inglese è simile.

Un funzionario della sicurezza nazionale ucraino ha affermato che l’incidente, in cui hanno perso la vita 38 persone il giorno di Natale, è stato causato dal fuoco della difesa aerea russa.

Il video dell’incidente sembrava mostrare l’aereo precipitare dal cielo e prendere fuoco quando ha colpito il suolo, mentre si alzavano spessi pennacchi di fumo nero.

Giovedì, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che l’indagine sulla causa dell’incidente è stata in corso, aggiungendo che sarebbe sbagliato fare congetture prima della conclusione dell’inchiesta. Il presidente del senato del Kazakistan ha anche sottolineato giovedì che la causa rimane sconosciuta. “Nessuno di questi paesi – né l’Azerbaigian, né la Russia, né il Kazakistan – è interessato a nascondere le informazioni”.

Tutte le informazioni saranno rese pubbliche”, ha affermato Ashimbayev Maulen. I loro commenti sono arrivati ​​dopo che Andriy Kovalenko, capo del Centro per la lotta alla disinformazione del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell’Ucraina, ha pubblicato su X mercoledì: “Questa mattina, un aereo Embraer 190 di una compagnia aerea azera, in volo da Baku a Grozny, è stato abbattuto da un sistema di difesa aerea russo”- Ha citato un filmato dall’interno dell’aereo che mostrava “giubbotti di salvataggio forati”.

Nel frattempo, i media russi hanno ipotizzato che l’aereo avrebbe potuto essere abbattuto dalle difese aeree russe, che lo hanno scambiato per un drone ucraino. Il canale Telegram Fighterbomber, che si ritiene sia gestito da Ilya Tumanov, un capitano dell’esercito russo, ha pubblicato una clip che sembrava mostrare dei buchi nel relitti dell’aereo, che alcuni hanno suggerito assomigliassero al tipo di danno causato da bombardamenti o da un’esplosione con schegge. Fighterbomber ha detto che era improbabile che i buchi fossero stati causati da un uccello sciopero.

L’esperto di aviazione kazako Serik Mukhtybayev ha dichiarato al notiziario Orda che un impatto con un uccello che ha causato l’incidente aereo era “quasi impossibile” data l’altitudine a cui stava volando l’aereo quando ha incontrato problemi. Ha indicato l’impatto esterno come probabile causa. I dati di tracciamento del volo di Flightradar24.com hanno mostrato che l’aereo stava disegnando quella che sembrava una figura a otto mentre si avvicinava all’aeroporto di Aktau, con l’altitudine dell’aereo che si muoveva su e giù in modo sostanziale negli ultimi minuti di il volo prima di toccare terra.

Separatamente FlightRadar24 ha affermato online che l’aereo aveva affrontato “un forte disturbo GPS” che “ha fatto sì che l’aereo trasmettesse dati ADS-B errati”, riferendosi alle informazioni che consentono ai siti web di tracciamento dei voli di seguire gli aerei in volo. In passato la Russia è stata accusata di aver disturbato le trasmissioni GPS nella regione più ampia. In passato la Russia ha utilizzato la tecnologia di disturbo per difendersi dagli attacchi dei droni e alcuni rapporti suggeriscono che la Cecenia sia stata oggetto di un simile attacco poco prima dello schianto.

Mercoledì mattina, Khamzat Kadyrov , un funzionario della sicurezza locale e nipote del leader ceceno Ramzan Kadyrov, ha scritto su Instagram che “tutti i droni sono stati abbattuti con successo”. Nelle ultime settimane, i droni ucraini hanno preso di mira diversi siti in Cecenia, tra cui una struttura che ospita le forze di polizia locali.

Il popolare Il blogger russo pro-guerra Yuri Podolyaka ha detto che i buchi visti nel relitto dell’aereo erano simili ai danni causati dal “sistema missilistico antiaereo”, aggiungendo: “Tutto indica questo”. Il presidente azero Ilham Aliyev ha detto che era troppo presto per ipotizzare le cause dell’incidente, ma si ritiene che le condizioni meteorologiche abbiano costretto l’aereo a modificare la rotta prevista.

L’autorità per l’aviazione civile russa ha affermato che le informazioni preliminari hanno mostrato che i piloti sono stati dirottati ad Aktau dopo che un impatto con un uccello ha causato un’emergenza a bordo. L’ufficio del procuratore generale dell’Azerbaijan ha aperto un’indagine penale. L’agenzia di stampa statale del paese, Azertac, ha affermato che una delegazione ufficiale delle situazioni di emergenza Il ministro, il procuratore generale aggiunto e il vicepresidente dell’Azerbaijan Airlines sono stati inviati ad Aktau per condurre un'”indagine in loco”.

Il procuratore principale dei trasporti del Kazakistan, Timur Suleimenov, ha dichiarato in un briefing nella capitale, Astana, che la scatola nera dell’aereo, che contiene dati di volo utili per determinare la causa dell’incidente, è stato trovato, ha riferito Interfax.

Un portavoce del ministero delle emergenze kazako ha detto giovedì che gli specialisti stavano lavorando per identificare i corpi di coloro che sono morti nell’incidente. Dei sopravvissuti, 11 sono ancora in terapia intensiva, ha affermato il portavoce. Il ministero russo per le emergenze ha dichiarato giovedì mattina di aver evacuato da Aktau a Mosca con un volo speciale nove cittadini russi sopravvissuti allo schianto, tra cui un bambino.