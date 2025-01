Truffata da un finto Brad Pitt, perde 830mila euro. Una donna francese di 53 anni ha sporto denuncia, sostenendo di essere rimasta vittima di una truffa, messa in atto da un uomo, che lei pensava essere realmente il noto attore hollywoodiano. I due hanno avuto una relazione virtuale durata un anno e mezzo, durante la quale lui avrebbe anche usato l’AI per generare video credibili che lo ritraevano in situazioni quotidiane.

La scusa della malattia

Il truffatore le avrebbe chiesto i soldi con la scusa di doversi curare perché affetto da un tumore al rene. A causa del suo burrascoso rapporto con la ex moglie Angelina Jolie (questo il racconto fasullo), sarebbe stato impossibilitato ad avere accesso ai suoi conti bancari. La donna, che ha rilasciato la sua testimonianza pubblica in un programma di TF1, ha spiegato di essersi “innamorata” della persona con cui chattava. Lei stessa stava attraversando un momento difficile a livello emotivo con il marito ed era quindi una “preda” ideale.

L’aiuto dell’AI per rendere il corteggiamento credibile

Il primo contatto fra i due risale al febbraio 2023, quando il truffatore ha pescato la sua vittima via Instagram, pubblicando foto false di Pitt in varie situazioni quotidiane, inviandole anche un video generato dall’intelligenza artificiale. “Mi mandava delle foto e quando le cercavo online non le vedevo. Allora mi diceva: ‘Queste sono le foto che ha scattato per me'”, ha raccontato ai giornalisti del programma Sept à Huit. Fortunatamente, quando il vero attore ha iniziato una relazione con Inés de Ramón, resa nota dai media, la donna ha capito di essere rimasta vittima di una truffa.

La grave depressione

La donna, affetta da una grave forma di depressione, a fronte delle perdite economiche ora si trova ospite di un’amica. Ha perso anche i 775.000 euro ricevuti dopo il divorzio. “Mi chiedo perché mi abbiano scelto per farmi del male a tal punto. Non ho mai fatto male a nessuno in vita mia. Queste persone meritano l’inferno”, ha concluso la vittima.