Cresce la preoccupazione sulle condizioni di salute del Sovrano: cosa sta accadendo a Londra e le ultime notizie su Re Carlo.

Lo scorso anno è stato un anno particolarmente difficile per la Corona britannica. Dapprima l’annuncio del cancro di Re Carlo, poi l’annuncio del tumore della Principessa del Galles Kate Middleton. La futura Regina, da un punto di vista mediatico, anche se con le dovute cautele, ha parlato più volte delle condizioni di salute.

Diversamente, la Monarchia britannica ha deciso un diverso tipo di comunicazione per Re Carlo, dopo l’annuncio dell’inizio 2024. Ad oggi, infatti, non stato rivelato il tipo di tumore o il trattamento al quale il Sovrano si sta sottoponendo. Nelle scorse settimane, Buckingham Palace ha rivelato soltanto che: “[Il Sovrano]… Continuerà il suo trattamento nel 2025 e avrà gli stessi protocolli sanitari”. Ma come sta oggi Re Carlo?

Re Carlo, preoccupazione per la salute del Sovrano

Il silenzio sulle condizioni di salute di Re Carlo hanno alimentato diversi rumors e al tempo stesso aumentato il senso di preoccupazione dei sudditi. Nel corso di una recente intervista rilasciata al magazine Lecturas, l’esperta reale Pilar Eyre ha parlato proprio del Sovrano: “Circolano voci secondo cui la progressione del suo cancro sarebbe inarrestabile”. Secondo la giornalista, le cui dichiarazioni al momento non sono state confermate né provate, i medici avrebbero sconsigliato a Re Carlo di viaggiare. Eppure, proprio nelle scorse settimane, Buckingham Palace ha annunciato il ritorno dei viaggi all’estero per il Sovrano.

Re Carlo, proprio nel corso di un intervento pubblico, ha rivelato: “Prometto di continuare a onorare i miei obblighi il più a lungo possibile”. Al momento, sono stati confermati i prossimi viaggi del Sovrano, di cui uno anche in Italia, anche se al momento non sono state annunciate le date. Secondo Eyre, sempre nella stessa intervista, le condizioni di salute del Sovrano sarebbero peggiorate proprio a causa di un lungo viaggio, quello in Australia avvenuto a fine 2024. In quell’occasione, Re Carlo ha sospeso le proprie cure per 11 giorni: “I medici hanno acconsentito con riluttanza a sospendere il trattamento ma il risultato è stato un peggioramento delle sue condizioni che ha fatto suonare i campanelli d’allarme”.

La giornalista Pilar Eyre ha continuato: “Ricorderemo sempre quell’immagine sotto l’arco di Auschwitz, dove cammina male, pallidissimo nonostante il trucco, con la bocca dipinta per nascondere le piaghe causate dal trattamento, con gli occhi rossi, ma tenace”. Queste affermazioni, molto forti, hanno fatto il giro del mondo, ma sono diversi gli esperti che non concordano. Del resto, al momento non ci sono conferme ufficiali sulle attuali condizioni di salute del Sovrano. Infine, Eyre ha paragonato Re Carlo e suo nonno, Giorgio VI – padre della Regina Elisabetta II – spiegando che per la Corona sia sempre meglio: “[…] Fingere che nulla stia accadendo fino all’ultimo momento”.