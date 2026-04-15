A parte la famiglia nessuno aveva capito la disperazione di Pawel Bukowsky, operaio carrellista di 48 anni di origine polacca e sposato con tre figli a Norfolk in Inghilterra: si è tolto la vita dopo esser caduto in depressione, aver ceduto alla dipendenza dall’alcol, non aver accettato di non aver più un dente in bocca.

Lasciato senza una protesi provvisoria

Bukowsky, che soffriva di paradontite, aveva deciso di farsi curare in Turchia in una clinica privata. Gli hanno cavato tutti i denti e lo hanno rispedito a casa: si ripresenti fra sei mesi. Una dilazione inaspettata – senza l’impianto di una protesi provvisoria, questo prevede il protocollo della clinica turca -, un’attesa che ha finito per condurre l’uomo alla disperazione più nera.

Fino al tragico epilogo, di cui ha finito per occuparsi anche la corte di un tribunale e una cronaca del quotidiano The Guardian. “Aveva perso ogni speranza che le cose potessero migliorare”, ha raccontato la moglie. La mancanza dei denti ha avuto un “effetto devastante”.