Una donna aveva denunciato 12 volte per stalking un condomino del suo palazzo a Lucera, in provincia di Foggia. L’uomo, un 69enne invalido, lo scorso 2 aprile era stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa e aveva dovuto lasciare la propria abitazione. Ma poi è arrivato il colpo di scena: le accuse nei confronti dell’anziano sono cadute e, alla fine, la donna è stata denunciata per calunnia.

L’uomo era stato accusato di atti persecutori aggravati e interferenze illecite nella vita privata dell’inquilina. Secondo la Procura di Foggia avrebbe molestato e minacciato la condomina tanto da “cagionarle un perdurante stato di ansia e di paura, un fondato timore per la propria incolumità e quella della sua famiglia inducendola a modificare le sue abitudini di vita”. L’avvocato di parte del 69enne ha spiegato che “dall’interrogatorio di garanzia svoltosi a seguito della misura applicata il quadro che emerge è l’opposto e gli addebiti mossi si rivelano un boomerang per i vari testimoni”.

Secondo le denunce della donna, l’uomo si sarebbe anche procurato delle immagini private di lei, mentre in un’altra occasione la vittima sarebbe stata oggetto di un tentativo di investimento. Anche altri condomini avrebbero riferito agli inquirenti di comportamenti analoghi dell’indagato. Nel disporre la revoca della misura cautelare, la gip Odette Eronia evidenzia però che il tentativo di investimento, come emerge dall’analisi delle telecamere di videosorveglianza, “non è mai avvenuto” e questo “non consente più di ritenere solido il quadro indiziario a carico dell’indagato” e “l’attendibilità” della persona che ha denunciato “appare significativamente inficiata”.

Anche gli altri condomini “non appaiono terzi disinteressati” e comunque “non hanno riferito di episodi violenti avvenuti in loro presenza”. “Nel poco tempo concesso per preparare la difesa da esporre al giudice, con estrema complessità – sottolinea l’avvocato dell’uomo – si è riusciti a dimostrare il forte, facinoroso, rancore nutrito da alcuni condomini nei riguardi del mio patrocinato e l’intento infamante della sedicente vittima, denunciata nel frattempo anche per calunnia”.