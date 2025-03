“Chiedo scusa a tutti”: don Florin Cipca, il parroco di Arcella, in provincia di Avellino, sospeso dal vescovo dopo essere stato denunciato dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza, ai microfoni dell’emittente irpina Telenostra, ricostruisce la vicenda che lo ha visto protagonista e ringrazia il suo vescovo, monsignor Arturo Aiello.

Il parroco di Arcella, in provincia di Avellino

“Mi ha dato una chance, invitandomi a cominciare un percorso di recupero terapeutico e a riflettere su come continuare il ministero sacerdotale”. Don Florin, 45 anni, di nazionalità romena e da venti anni in Irpinia, ammette di essere un alcolista.

“Durante il Covid – spiega – sono stato un mese e mezzo a letto e, isolato da tutti, ho cominciato a bere: mi ubriacavo con il desiderio di morire”.

Il sacerdote ricostruisce anche l’incidente stradale nel quale è stato coinvolto domenica scorsa. “Dopo aver celebrato messa, sono stato da alcuni amici di Avellino e con loro ho bevuto alcuni bicchieri di amaro e uno spritz: sulla strada del ritorno ad Arcella, ho tamponato l’auto che mi precedeva, ma l’incidente non l’ho provocato io”.