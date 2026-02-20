Un 30enne marocchino, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato per l’omicidio della clochard tedesca di 44 anni trovata decapitata in un casolare abbandonato a Scandicci, nel Fiorentino. Sulla sua posizione, spiegano i carabinieri, “c’è una convergenza di indizi”, ma movente e dinamica restano da chiarire. Il fermato è Issam Chlih, irregolare in Italia, attualmente ricoverato all’ospedale di Torregalli dopo essere stato sottoposto a Tso il 18 febbraio per escandescenze nell’area ex Cnr.

Viveva abusivamente nel cascinale dove è stato rinvenuto il corpo. Sul posto sono stati sequestrati un machete e un coltello insanguinati, ora al centro di accertamenti tecnici per impronte e tracce ematiche. Sul 30enne, ha spiegato il colonnello Luigi De Simone, comandante provinciale dei carabinieri di Firenze, “convergono elementi indiziari”, tra cui reperti “come la possibile arma del delitto” e indumenti sotto analisi. “Ci sono stati riscontri con l’escussione di testimoni, con l’analisi delle immagini della videosorveglianza, coi reperti sul luogo del delitto. Elementi che sono stati confrontati con altre registrazioni”, ha aggiunto, precisando che “bisogna attendere le valutazioni dei magistrati”. Quanto al movente, “vanno approfondite le cause e le motivazioni di questo gesto particolarmente crudele”.

Accertamenti sono in corso anche sui rapporti tra i due: “Erano stati notati e controllati insieme, abbiamo qualche riscontro”. La data del decesso sarà stabilita dall’autopsia. In queste ore è stato anche avvisato il consolato tedesco per rintracciare i familiari della vittima.