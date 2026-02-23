Silke Sauer, 44 anni, senzatetto tedesca, è stata uccisa e decapitata a Scandicci (Firenze): l’ultima immagine la ritrae la mattina del 17 febbraio mentre si dirige verso un casolare abbandonato, dove il giorno dopo sarà trovato il suo corpo.

Per l’omicidio è in stato di fermo un marocchino di 30 anni, Issam Chlih, accusato di omicidio volontario. Da mesi la donna si era allontanata da Bonn, in Germania, dove viveva con il marito e due figli piccoli. Il marito ne aveva denunciato la scomparsa ai carabinieri, indicando il cognome da sposata, Silke Sasse. Le ricerche erano state estese a livello europeo tramite Interpol. Tuttavia, quando nel giugno 2025 era stata fermata a Roma per un controllo, aveva fornito il cognome da nubile, Sauer, senza destare sospetti. Questo dettaglio ha impedito di collegarla alla denuncia presentata in Germania. L’ultima traccia documentata è appunto a Scandicci: poco prima delle 6 del 17 febbraio le telecamere la riprendono mentre cammina verso l’ex area Cnr. Il suo corpo decapitato sarà scoperto lì la mattina del 18 febbraio.