Una donna di 67 anni, residente a Carpineto Romano, il giorno prima di Pasqua è riuscita a sventare con prontezza e lucidità un tentativo della cosiddetta truffa del “falso carabiniere”, consentendo ai (veri) militari dell’Arma di bloccare in flagranza quattro persone. I malviventi avrebbero fatto la classica telefonata alla vittima, fingendosi un carabiniere che riferiva di una rapina, in questo caso a Roma, eseguita con un’auto dalla targa riconducibile al marito della donna. Di lì, il pretesto di un imminente controllo domiciliare per verificare eventuali gioielli rubati. I familiari della donna hanno subito capito il tentativo di raggiro e allertato il 112.

Come si legge su Tg24info, alla porta della vittima si è presentato un giovane di 20 anni, sceso da una macchina con a bordo altri complici. Ma i veri carabinieri sono intervenuti subito bloccando lui e gli altri complici a bordo del veicolo: due uomini e due donne, di età compresa tra i 20 e i 49 anni, tutti di origine campana e già noti alle forze dell’ordine, ad eccezione del più giovane. Sono stati sequestrati un telefono cellulare e diversi oggetti in oro, questi ultimi, riconducibili a un colpo analogo portato a termine nella stessa mattinata. Il Tribunale di Velletri ha convalidato gli arresti: per il 49enne è stata disposta la misura dell’obbligo di dimora, mentre gli altri tre indagati sono stati rimessi in libertà, in attesa di processo.