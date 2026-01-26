Momenti di paura a bordo di un treno Intercity partito da Milano e diretto a Livorno. Una giovane passeggera è stata avvicinata da un uomo che avrebbe assunto comportamenti molesti con gesti a sfondo sessuale. Di fronte alla situazione, la ragazza ha reagito utilizzando l’app YouPol della Polizia di Stato, uno strumento pensato proprio per inviare segnalazioni rapide e geolocalizzate anche durante gli spostamenti in treno.

L’allarme è arrivato alla centrale operativa della Polfer di Milano, che ha immediatamente attivato le pattuglie sul territorio per intercettare il convoglio e intervenire.

L’intervento della Polfer

Determinante è stato il lavoro degli agenti della Polizia ferroviaria di Voghera, in provincia di Pavia. Grazie alle informazioni ricevute tramite l’applicazione, i poliziotti sono riusciti a individuare il presunto responsabile direttamente sul treno e lo hanno fatto scendere alla prima fermata utile. La giovane ha così potuto proseguire il viaggio senza ulteriori disagi. Sull’episodio sono in corso accertamenti per chiarire ogni dettaglio.

Un caso simile si era verificato a fine dicembre 2025 a Milano, quando YouPol aveva consentito un intervento tempestivo in una lite tra fidanzati in strada, con l’emissione di un ammonimento per violenza domestica.

Cos’è e come funziona YouPol

YouPol è l’app ufficiale della Polizia di Stato che permette ai cittadini di inviare segnalazioni su episodi di violenza, bullismo o spaccio, allegando anche foto, video e messaggi. Le comunicazioni arrivano alle centrali operative in modalità geolocalizzata, consentendo interventi rapidi. Il servizio può essere utilizzato anche in forma anonima. Resta comunque raccomandato, in situazioni di pericolo immediato, contattare il 112, numero unico di emergenza.