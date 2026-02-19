Si è gettata dal balcone per sfuggire dal marito violento. La donna ha compiuto il gesto che avrebbe potuto costarle la vita quando ha saputo che il marito, che era stato di recente sottoposto ad allontanamento dalla casa famiglia con applicazione poi revocata del braccialetto elettronico per aver picchiato la donna lo scorso novembre, con trenta giorni di prognosi, aveva annunciato di voler tornare nell’abitazione. Come riportano Resto del Carlino e Gazzetta di Modena, l’episodio è avvenuto ieri intorno alle 17 a Medolla, nella Bassa modenese.

La 38enne è finita all’ospedale e la caduta dal primo piano è stata attutita dall’intervento della figlia, che ha tentato di fermarla. Anche lei è rimasta ferita. Entrambe sono finite in ospedale: la 38enne, portata con l’elisoccorso, ha riportato le conseguenze più gravi, ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri il 118. Da quando risulta, la donna in passato aveva denunciato l’uomo, salvo poi ritirare la denuncia stessa. Il marito ieri è stato sentito dai carabinieri, non risulta al momento indagato.