I carabinieri hanno arrestato una donna di 59 anni e il figlio sedicenne, madre e fratello di Dolores Dori, la 44enne uccisa a Lonato del Garda, nel Bresciano. Secondo le prime ricostruzioni, la donna e la vittima, accompagnate dal ragazzo che avrebbe filmato la scena con il cellulare, si sarebbero recate in auto al campo nomadi di Lonato. Qui avrebbero esploso alcuni colpi d’arma da fuoco contro un gruppo di persone. Tra queste vi era un uomo che avrebbe reagito sparando a sua volta, colpendo Dolores Dori con tre proiettili. Gravemente ferita, la donna sarebbe stata poi abbandonata davanti all’ospedale di Desenzano del Garda, dove è deceduta poco dopo. Le indagini dei carabinieri proseguono per chiarire il movente e verificare le responsabilità dei presenti, compreso il minore che avrebbe documentato l’intera sequenza.