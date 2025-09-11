La Polonia ha annunciato di aver imposto restrizioni al traffico aereo lungo il confine orientale a seguito dell’intrusione di circa 20 presunti droni russi nel proprio territorio. La misura, valida fino ai primi di dicembre, “è stata messa in atto per garantire la sicurezza nazionale”, ha dichiarato l’Agenzia polacca per la navigazione aerea in un comunicato. Il ministero degli Esteri di Varsavia ha inoltre confermato che, su sua richiesta, sarà convocata una riunione straordinaria del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. “Su richiesta della Polonia, sarà convocata una riunione straordinaria del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in merito alla violazione dello spazio aereo polacco da parte della Russia”, ha scritto il ministero su X. La notizia è stata anticipata dalla missione sudcoreana, che detiene la presidenza del Consiglio a settembre e, citata dalla Tass, ha indicato che l’incontro potrebbe svolgersi venerdì.

Dal Cremlino intanto è giunta la replica del portavoce di Vladimir Putin, Dmitri Peskov. “Per quanto riguarda la retorica delle dichiarazioni che sentiamo da Varsavia, beh, non c’è nulla di nuovo. Questa retorica è stata caratteristica di quasi tutte le capitali europee ultimamente. Vediamo che continua”.