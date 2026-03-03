Prima li hanno definiti “ebrei di m…”, poi li hanno presi a pugni, con una delle due vittime finita in ospedale con il naso rotto. Sul caso, che sarebbe stato reso noto dal presidente della comunità ebraica milanese, Walker Meghnagi, indagano ora i carabinieri della stazione Porta Genova e del Nucleo informativo del comando provinciale. L’episodio poco dopo le 22.30 di domenica all’esterno del punto vendita Carrefour di piazzale Siena, supermercato aperto 24 ore su 24.

I due giovani turisti argentini di religione ebraica avevano appena fatto la spesa quando, poco dopo l’uscita, sono stati circondati da un gruppo di una decina di ragazzi di origine nordafricana. Un incontro casuale, stando ai primi accertamenti. I due turisti indossavano la tradizionale kippah e per questo sono stati presi di mira. Prima gli insulti antisemiti, poi l’aggressione fisica. Uno dei due, di 19 anni, ha cercato di reagire ed è stato colpito con almeno un pugno al viso. Poi l’intervento di un’ambulanza del 118 e dei carabinieri del Radiomobile.

Le ricerche nella zona, vicina al quartiere ebraico di via Bartolomeo d’Alviano e viale San Gimignano, non sono servite a rintracciare i responsabili. Il 19enne è stato portato all’ospedale San Carlo dal quale è poi stato dimesso con la diagnosi di una frattura al setto nasale. Le indagini si muovono partendo dalle riprese delle telecamere della zona che sono state acquisite dagli investigatori oltre che sulle analisi delle celle telefoniche che coprono le vie intorno a piazzale Siena. I due turisti sono ripartiti ieri per l’Argentina.