Bolzano si conferma la città italiana meglio progettata per promuovere salute e benessere, conquistando la 35esima posizione in Europa e il primo posto a livello nazionale. La segue Campobasso, che si distingue come il miglior piccolo centro europeo, davanti a numerose altre città di medie e grandi dimensioni. Questi dati emergono da una recente classifica stilata dal Barcelona Institute for Global Health, che ha valutato 917 città europee, comprese quelle del Regno Unito, secondo il nuovo Healthy Urban Design Index (HUDI).

Questo indice prende in considerazione 13 parametri legati alla progettazione urbana, alla qualità ambientale, all’accessibilità degli spazi verdi e ai sistemi di trasporto sostenibile. Il risultato evidenzia quanto la dimensione urbana incida sulla qualità della vita: le città piccole e medie sembrano offrire un contesto più favorevole alla salute, mentre le grandi metropoli, pur con infrastrutture moderne, tendono a penalizzare aspetti come la qualità dell’aria e la mitigazione del calore.

L’Europa occidentale al top, le metropoli arrancano

A guidare la classifica generale sono Pamplona (Spagna), Ginevra (Svizzera) e Harlow (Regno Unito), tutte città con una popolazione tra i 50.000 e i 200.000 abitanti. Le metropoli europee, come Madrid (39ª), Milano (202ª) e Roma (560ª), risultano molto più indietro, soprattutto per quanto riguarda la qualità ambientale. Tuttavia, mostrano buone performance in ambiti come la progettazione urbana e il trasporto pubblico sostenibile.

La classifica evidenzia una netta differenza geografica: le città con i punteggi più alti si concentrano in Europa occidentale, in particolare nel Regno Unito, in Spagna e in Svezia. Al contrario, i risultati peggiori si registrano nell’Europa orientale, soprattutto in Romania, Bulgaria e Polonia.