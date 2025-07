È diventato ancora più tragico il bilancio dell’incidente avvenuto martedì 15 luglio nella Galleria di Base dell’Autosole, lungo la Variante di Valico. La piccola Summer, di appena 4 anni, è morta nel pomeriggio di giovedì 16 luglio all’ospedale Meyer di Firenze. Ricoverata in condizioni disperate fin dal momento dello schianto, la bambina era stata trasportata d’urgenza in elisoccorso e rianimata dai medici. Tuttavia, nella tarda mattinata è stata diagnosticata la morte cerebrale e, dopo le sei ore previste dagli accertamenti di legge, è stato dichiarato ufficialmente il decesso.

La bambina si trovava a bordo di una Fiat Panda guidata dalla madre, una 37enne ora ricoverata in prognosi riservata a Careggi. L’auto si era fermata inspiegabilmente sulla corsia di marcia della galleria e, poco dopo, è stata tamponata da un camion. Nell’impatto erano morti sul colpo il nonno Mauro Visconti, 69 anni, la nonna Nydia Zoila Albuquerque Basulto, 65 anni, e la zia Carla Stephany Visconti, 39 anni. Con loro, anche il cane di famiglia, trovato senza vita nel bagagliaio.

Una comunità in lutto: il dolore di Gravellona Toce

Summer è la quarta vittima di una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità di Gravellona Toce, paese di origine della famiglia. La madre della bambina, Stefania, 38 anni, operatrice socio-sanitaria presso l’istituto Sacra Famiglia di Verbania, è ora l’unica sopravvissuta del nucleo familiare coinvolto. La sua battaglia per la vita è seguita con apprensione da tutta la cittadinanza.

Il sindaco Gianni Morandi ha annunciato che in occasione dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino. «Una famiglia stimata, che si stava costruendo una vita serena – ha dichiarato –. La morte della piccola Summer è una notizia devastante. Il Comune farà tutto il possibile per supportare la madre e i parenti in questo momento drammatico».

Le indagini sono ancora in corso. Il camionista, risultato illeso, è indagato per omicidio stradale. Tuttavia, le prime immagini delle telecamere sembrano indicare che non avrebbe potuto fare molto per evitare l’impatto, dato che l’auto era ferma al centro della carreggiata.