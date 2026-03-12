Enrica Bonaccorti è morta a 76 anni. La conduttrice era malata da tempo di tumore al pancreas. Il 25 gennaio, ai microfoni del programma Verissimo, aveva ammesso che la malattia stava peggiorando: “Le cure contro il tumore non sono andate bene, ho ricominciato la chemioterapia. Al mio funerale non voglio fiori”. A dare la notizia è il direttore del Tg5 Clemente Mimun su X.

Personaggio televisivo e radiofonico, oltre che attrice, Enrica Bonaccorti è stata anche un nome importante nel mondo della canzone italiana. Per Domenico Modugno ha scritto ad esempio il testo del celebre brano La lontananza. Ha esordito come attrice di teatro, di cinema e di prosa. Il grande successo è arrivato negli anni Ottanta in Rai con programmi come Italia sera e Pronto, chi gioca?. Passata a Fininvest, ha condotto anche la prima edizione di Non è la Rai.

Dopo la diagnosi di tumore al pancreas, si era chiusa in un totale silenzio. Poi la condivisione del suo percorso di cura sui social e in alcune interviste televisive. Precedentemente, nel settembre 2023, aveva condiviso la notizia dell’operazione a cuore aperto alla quale si era dovuta sottoporre, con l’inserimento di 4 bypass. Anche in quell’occasione la raccomandazione era stata “Controllatevi quanto più potete!”.