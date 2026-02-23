El Mencho individuato durante una visita all’amante. Almeno 26 morti negli scontri dopo la sua morte
L’uccisione di Nemesio Oseguera Cervantes, detto El Mencho, capo del Cártel Jalisco Nueva Generación, ha scatenato un’ondata di violenze in Messico con almeno 26 morti e pesanti ripercussioni anche sul calendario sportivo internazionale. Il boss è stato individuato a Tapalpa, nello Stato di Jalisco, grazie a un infiltrato nella cerchia dell’amante, ed è rimasto ucciso dopo essere stato gravemente ferito mentre tentava la fuga.
A rivelare i dettagli dell’operazione è stato il ministro della Difesa, generale Ricardo Trevilla: “Sono state approfondite le relazioni di ‘El Mencho’ fino ad arrivare all’individuazione di un’amante. E’ stato infiltrato un uomo e abbiamo avuto la conferma della sua presenza a Tapalpa. Il 21 febbraio abbiamo pianificato l’operazione e il 22 febbraio abbiamo dato il via”.
Il ministro ha spiegato che il narcotrafficante è stato colpito mentre cercava di fuggire nella selva con i suoi uomini e che il trasferimento a Città del Messico, invece che a Guadalajara, è stato deciso per ragioni di sicurezza.
Le violenze esplose dopo la sua morte hanno causato almeno 26 decessi: tra le vittime una donna incinta e 17 agenti delle forze dell’ordine. Sul fronte criminale si contano otto morti. Le autorità hanno arrestato 27 persone, undici per le violenze e 14 per saccheggi.
“La cosa più importante è garantire la pace e la tranquillità della popolazione ed è quello che stiamo facendo”, ha dichiarato la presidente Claudia Sheinbaum, assicurando che il gabinetto di sicurezza resta operativo. Sulla situazione in Messico è intervenuto anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump: “Il Messico deve intensificare la lotta contro i cartelli e la droga!”. Intanto crescono i dubbi sulla sicurezza di Guadalajara in vista delle partite dei playoff e della Coppa del Mondo: la Federcalcio messicana ha già sospeso diversi incontri, compreso il match di prima divisione tra Querétaro e Juárez.