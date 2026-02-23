L’uccisione di Nemesio Oseguera Cervantes, detto El Mencho, capo del Cártel Jalisco Nueva Generación, ha scatenato un’ondata di violenze in Messico con almeno 26 morti e pesanti ripercussioni anche sul calendario sportivo internazionale. Il boss è stato individuato a Tapalpa, nello Stato di Jalisco, grazie a un infiltrato nella cerchia dell’amante, ed è rimasto ucciso dopo essere stato gravemente ferito mentre tentava la fuga.

A rivelare i dettagli dell’operazione è stato il ministro della Difesa, generale Ricardo Trevilla: “Sono state approfondite le relazioni di ‘El Mencho’ fino ad arrivare all’individuazione di un’amante. E’ stato infiltrato un uomo e abbiamo avuto la conferma della sua presenza a Tapalpa. Il 21 febbraio abbiamo pianificato l’operazione e il 22 febbraio abbiamo dato il via”.

Il ministro ha spiegato che il narcotrafficante è stato colpito mentre cercava di fuggire nella selva con i suoi uomini e che il trasferimento a Città del Messico, invece che a Guadalajara, è stato deciso per ragioni di sicurezza.

Le violenze esplose dopo la sua morte hanno causato almeno 26 decessi: tra le vittime una donna incinta e 17 agenti delle forze dell’ordine. Sul fronte criminale si contano otto morti. Le autorità hanno arrestato 27 persone, undici per le violenze e 14 per saccheggi.

“La cosa più importante è garantire la pace e la tranquillità della popolazione ed è quello che stiamo facendo”, ha dichiarato la presidente Claudia Sheinbaum, assicurando che il gabinetto di sicurezza resta operativo. Sulla situazione in Messico è intervenuto anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump: “Il Messico deve intensificare la lotta contro i cartelli e la droga!”. Intanto crescono i dubbi sulla sicurezza di Guadalajara in vista delle partite dei playoff e della Coppa del Mondo: la Federcalcio messicana ha già sospeso diversi incontri, compreso il match di prima divisione tra Querétaro e Juárez.