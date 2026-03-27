Ore di forte preoccupazione a Reggio Emilia per la scomparsa di Elena, una ragazza di 14 anni di cui non si hanno più notizie dalla mattina di ieri, giovedì 26 marzo. La giovane era uscita di casa come ogni giorno per andare a scuola, ma non è mai arrivata in classe.

La famiglia, residente a Borzano, nel comune di Albinea, ha ricostruito le ultime ore prima della sparizione. Elena aveva preso l’autobus insieme al fratello maggiore, diretta al liceo classico Ariosto. Un tragitto abituale, che non aveva mai destato sospetti. Tuttavia, qualcosa è andato storto lungo il percorso. La ragazza non ha mai raggiunto l’istituto scolastico, facendo scattare immediatamente l’allarme.

Le ultime tracce e il telefono irraggiungibile

L’ultima segnalazione certa risale alle 8 del mattino, quando Elena è stata vista in zona Santa Croce, nei pressi della stazione delle corriere, in via Roma. Da quel momento, di lei si sono perse completamente le tracce.

Poco dopo, la madre ha ricevuto la notifica di assenza tramite l’app scolastica, confermando che la figlia non era entrata in aula. Sono iniziati subito i tentativi di contattarla, ma senza alcun esito.

Il cellulare della ragazza risulta infatti spento o non raggiungibile, un elemento che ha aumentato ulteriormente l’angoscia dei familiari e reso più difficili le ricerche.

Le ricerche e l’appello della famiglia

Nel corso della giornata, i genitori hanno avviato ricerche autonome, contattando amici e conoscenti e verificando anche presso ospedali e strutture sanitarie della zona, senza però ottenere informazioni utili.

In serata è stata quindi presentata denuncia ai carabinieri, che hanno avviato le indagini per rintracciare la giovane. Secondo quanto riferito dalla famiglia, Elena non aveva manifestato segnali di disagio nei giorni precedenti.

Al momento della scomparsa indossava una giacca nera con cappuccio, jeans grigi e stivaletti marroni, e portava uno zainetto fucsia. L’appello dei genitori è urgente: chiunque abbia visto Elena o sia in possesso di informazioni utili è invitato a contattare immediatamente le autorità oppure il numero 349/4905083.