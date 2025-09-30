Potrebbe essere stata colpita mentre era a letto e non quando era in strada Elisa Polcino, la 49enne uccisa a Paupisi, nel beneventano, con ogni probabilità dal marito.

È quanto trapela dagli investigatori, che sono ancora alla ricerca dell’uomo e che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto attraverso le testimonianze dei vicini di casa.

Sempre secondo quanto ricostruito al momento, la donna sarebbe stata colpita con un oggetto contundente, non è ancora chiaro se una pietra o altro. Secondo le prime informazioni dei carabinieri, l’autore del femminicidio sarebbe il marito, Salvatore Ocone, che avrebbe colpito la donna alla testa al culmine di una lite. L’uomo al momento è in fuga.