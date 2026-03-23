Romano Saviozzi, un uomo di 87 anni, è morto la mattina di oggi, lunedì 23 marzo, a Cascina in provincia di Pisa, davanti alla scuola che ospita il seggio dopo aveva poco prima votato per il referendum sulla giustizia. L’anziano era uscito dal seggio 33, allestito nella elementare della frazione di Musigliano quando ha accusato un malore e si è accasciato a terra privo di sensi. A niente sono valsi i soccorsi arrivati tempestivamente sul posto, per l’uomo non c’era più niente da fare. Il fatto è accaduto intorno alle 10.45. Sul posto i Carabinieri e la polizia municipale. Saviozzi era molto noto in paese: era un volontario dell’Anpi e a lui spettava il compito di avere cura del muro di Pettori, frazione di Cascina, dove, il 9 agosto del 1944, furono fucilate cinque persone. L’87enne ha accusato un malore in mezzo alla strada che è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso ed il seguente recupero della salma già messa a disposizione della famiglia.

Cordoglio è stato espresso dal sindaco di Cascina Michelangelo Betti che su Fb scrive: “Una morte che colpisce un’intera comunità. La sua attività” tra “parrocchia e associazionismo, in particolare con l’Anpi, lo rendeva una presenza costante e discreta. Apprezzato e benvoluto da tutti, attento al proprio territorio in maniera disinteressata. Venuto a mancare subito dopo aver espresso il proprio diritto di voto, mostrando fino all’ultimo la volontà di partecipazione alla vita della società. Alla moglie e tutta la famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte dell’amministrazione comunale”.