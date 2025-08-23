Evade dai domiciliari per una cena a base di sushi, ma la serata si conclude con l’arresto. Protagonista una donna di 46 anni che, senza informare il suo accompagnatore della misura restrittiva, ha lasciato la propria abitazione per recarsi in un ristorante. Il viaggio si è interrotto lungo la Circumvallazione Esterna di Qualiano (Napoli), dove un posto di blocco dei carabinieri ha fermato l’auto. Nel tentativo di non farsi riconoscere, la donna ha cercato di coprirsi il volto con le mani, ma i militari l’hanno subito identificata. Invitato ad accostare, l’uomo alla guida ha spiegato che si stavano dirigendo a Giugliano per mangiare sushi. Prima che terminasse la frase, la 46enne lo ha interrotto con un sorriso, sostenendo che invece andavano a Castel Volturno per recuperare il figlio. La versione non ha convinto i carabinieri, che le hanno ricordato l’obbligo di permanere in casa. Per lei è scattato l’arresto con l’accusa di evasione, mentre la cena programmata non è mai iniziata.