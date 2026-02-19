Ha fatto volare un drone fin sotto il balcone della ex per spiarla, ma il piano è fallito quando il velivolo si è schiantato contro la finestra dell’abitazione. È accaduto alla periferia di Napoli, a San Giovanni a Teduccio, dove un 28enne è stato arrestato per atti persecutori.

L’uomo, dopo l’impatto, è fuggito mentre la donna stava già chiamando il 112. I carabinieri sono intervenuti sequestrando il drone e analizzando le immagini registrate. Nei filmati, in alta definizione, si vede chiaramente il 28enne mentre sistema il dispositivo e prepara il decollo, pochi istanti prima dello schianto.

Rintracciato nella sua abitazione, è stato arrestato in flagranza differita con l’accusa di stalking. Ora si trova agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.