Tragedia sfiorata nella notte a Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, dove un giovane di 20 anni ha accoltellato i propri familiari all’interno dell’abitazione. L’episodio è avvenuto poco prima delle quattro del mattino del 7 aprile. A rimanere feriti sono stati il padre, la madre e il fratello minore di 16 anni. Tutti e tre sono stati soccorsi e trasportati d’urgenza all’ospedale di Ancona. Le condizioni del padre risultano le più gravi: è stato ricoverato in terapia intensiva.

Aggressione a Fano, giovane ferisce tre familiari

Dopo l’aggressione, il ragazzo è stato fermato dai carabinieri e condotto in caserma. Nei suoi confronti è stata formulata l’accusa di tentato triplice omicidio. Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e, soprattutto, le motivazioni che hanno portato al gesto violento.