Una 37enne è stata arrestata dai Carabinieri per l’accoltellamento di un uomo in un’area verde a Subiaco (Roma).

A mezzanotte dello scorso 25 luglio

Intorno alla mezzanotte dello scorso 25 luglio, i militari sono intervenuti in una zona rurale della città a seguito di una segnalazione del 118. Giunti sul posto, hanno trovato in strada una donna in stato confusionale e coperta di sangue che, chiedendo aiuto, li ha guidati poco distante.

Lì si trovava un uomo di 43 anni, riverso a terra e sanguinante, con una profonda ferita alla spalla destra. Davanti ai soccorritori e alle forze dell’ordine la donna ha fornito versioni contrastanti su quanto accaduto.

Nell’area verde per un pic-nic

Secondo le prime ricostruzioni, i due si erano appartati nell’area verde per un pic-nic. Sul luogo dell’aggressione è stato rinvenuto e sequestrato un coltello con una lama di circa 10 cm.

Il 43enne, residente della zona, è stato trasportato d’urgenza prima al pronto Soccorso di Subiaco e poi trasferito al Policlinico Umberto I di Roma, dove si trova tuttora in prognosi riservata. La donna è stata arrestata e trasferita nel carcere femminile di Roma – Rebibbia.