In Italia nel 2024 ci sono state 111 vittime di omicidio volontario e 96 di questi delitti sono stati consumatori in ambito familiare ed affettivo. Lo si legge nel Rendiconto di genere dell’Inps appena presentato dal Civ dell’Istituto che riporta dati del ministero degli Interni.

Rendiconto di genere dell’Inps

Gli omicidi di donne rappresentano il 35% degli omicidi volontari totali (314 nel 2024, 111 dei quali con vittima una donna) ma il 64% di quelli maturati in ambito familiare (151 nel complesso tra uomini e donne).

“Per quanto riguarda in generale il trend degli omicidi volontari, si legge, si registra una lieve diminuzione complessiva nel 2024 (da 340 a 314) rispetto al 2023. Tuttavia, l’incidenza degli omicidi con una predominanza di vittime femminili in ambito familiare o affettivo o ad opera di partner o ex partner rimane elevata, suggerendo una forte correlazione tra dinamiche violente e contesti relazionali consolidati”.

Le donne uccise dal partner o dall’ex partner sono state 59 nel 2024, in calo dalle 64 del 2023 ma si tratta dell’85% delle vittime totali da parte del partner (69 tra uomini e donne).