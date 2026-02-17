Un pomeriggio di violenza ha scosso i vicoli del centro di Napoli, dove è rimasto ferito il figlio minore, 18 anni, della discussa tiktoker Rita De Crescenzo. Il giovane, accompagnato da un conoscente, si è presentato intorno alle 15 al pronto soccorso dell’Ospedale Pellegrini con una ferita da arma da taglio a una gamba. Fortunatamente la lesione non ha messo in pericolo la sua vita: dopo le cure mediche, è stato dimesso con una prognosi di circa sette giorni ed è rientrato a casa. L’episodio, secondo le prime informazioni, sarebbe avvenuto nella zona di Montesanto, ma i contorni della vicenda restano ancora poco chiari.

Le indagini

Sull’accaduto stanno lavorando gli agenti della Polizia di Stato, che cercano di ricostruire la dinamica dell’aggressione. L’inchiesta si presenta complessa anche perché il ragazzo avrebbe fornito una collaborazione limitata agli investigatori, rendendo più difficile chiarire responsabilità e movente. Gli inquirenti mantengono alta l’attenzione anche sulle recenti tensioni registrate tra le aree dei Quartieri Spagnoli e del Pallonetto di Santa Lucia, contesti che potrebbero offrire elementi utili alla comprensione del caso.

Un contributo decisivo potrebbe arrivare dall’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire dettagli fondamentali sugli spostamenti e sugli eventuali responsabili dell’aggressione.